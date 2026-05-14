In Allschwil BL haben Unbekannte in der Nacht einen Bankomaten gesprengt.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Danach seien die Täter in Richtung Frankreich geflüchtet.

Kurz nach 3:45 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über laute Detonationen in Allschwil BL ein, wie die Kantonspolizei Basel Landschaft mitteilte. Die ausgerückten Beamten stellten fest, dass in einer Bankfiliale an der Baslerstrasse ein Bankomat in einem Vorraum der ansässigen Bankfiliale gesprengt worden war. Es sei grosser Sachschaden am Automaten und am Gebäude entstanden.

Legende: Am Gebäude und am Automaten ist ein grosser Sachschaden entstanden. Kapo BL

Die Täterschaft flüchtete laut Mitteilung mit einem Fahrzeug in Richtung Grabenring/Frankreich. Angaben zur Täterschaft oder zur Höhe des erbeuteten Geldbetrags konnten zunächst nicht gemacht werden. Der Bereich um den Tatort musste für die Tatbestandsaufnahme grossräumig abgesperrt werden.

Die Bundesanwaltschaft habe die Leitung der Ermittlungen übernommen und arbeite mit der Polizei Basel-Landschaft und dem Bundesamt für Polizei (fedpol) zusammen.