Der Pandemie-Marathon bringt auch psychische Erschöpfung. Eine Pflegefachfrau will dagegen ankämpfen - und mit ihren Aktionen die Menschen zum Lächeln bringen.

Sabine Leu bildet Flugpersonal für medizinische Notfälle aus. Normalweise. Dann kam die Pandemie. Jetzt arbeitet sie vorübergehend auf der Intensivpflegestation und erlebt täglich, wie Covid-19 die Menschen körperlich und psychisch belastet.

Um die schweren Momente im Beruf auszugleichen, versucht sie in ihrer Freizeit die Leute zum Lächeln zu bringen.

Zum Beispiel in dieser Nacht: 15 Menschen haben sich in Rapperswil-Jona versammelt, ausgerüstet mit Kreide. Die Mission: Smileys auf den Asphalt – auf zwei Vorplätze von Seniorenheimen und auf einen Bahnübergang. «Gerade Senioren haben es nötig, dass man sie ein bisschen anstrahlt und anlacht», so Sabine Leu.

Für die Initiantin ist es nicht die erste Aktion. Letzten Frühling verteilte sie im Quartier Blumen aus den Gartenzentren, die diese sonst hätten wegwerfen müssen. «Ich habe noch nie so viele positive Reaktionen bekommen.»

Die Aktionen sind für sie auch ein Beitrag zur Gesundheit, denn: «Die positiven Emotionen stärken die Abwehrkräfte. Ich würde mir sehr wünschen, dass man nicht nur So-schützen-wir-uns-Plakate hat, sondern auch So-stärken-wir-uns.»

Der Kreide-Einsatz ist bei Tagesanbruch erfolgreich beendet. Die Bilanz: 1200 Smileys, die für einen Aufsteller sorgen. Dazu eine Passantin: «Das ist mein Arbeitsweg hier über die Brücke und es hat mich direkt aufgestellt! Positive Energie!»