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Bahnstörung in Zürich Zug steht still bei Bahnhof Hardbrücke – Passagiere evakuiert

18.06.2026, 19:14

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  • In Zürich hat eine Fahrleitungsstörung Einfluss auf den abendlichen Zugverkehr.
  • Ein SRF-Reporter berichtet über die Evakuierung von Zugpassagieren auf dem Viadukt.

Wie auf dem SBB-Störungsportal zu lesen ist, ist der Bahnverkehr zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Oerlikon aktuell unterbrochen. Der Grund dafür sei eine Fahrleitungsstörung.

Die Einschränkung soll bis circa 21 Uhr dauern. Betroffen seien die Linien S3, S6, S7, S9, S15, S16, S21 und S24.

Zug auf erhöhten Gleisen bei klarem Himmel, umgeben von Personen auf dem Bahnsteig.
Legende: Passagiere müssen zu Fuss den Zug verlassen – und der steht mitten auf dem Bahnviadukt. SRF

«Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten», schreibt die SBB.

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