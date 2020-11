Im «Puls»-Studio sprach Moderatorin Daniela Lager mit Yvonne Ribi, der Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK - ASI, Link öffnet in einem neuen Fenster

SRF: Frau Ribi, in der Westschweiz wird ein düsteres Bild gezeichnet. Laufen Ihnen tatsächlich die Leute davon?

Yvonne Ribi: Während der Pandemie haben wir keine Möglichkeit, das zu evaluieren. Aber Fakt ist, dass 46 Prozent der ausgebildeten Pflegefachpersonen aus dem Beruf aussteigen. Das ist natürlich sehr beunruhigend und zeigt sich auch in sehr vielen offenen Stellen. Dabei wäre es gerade in einer Pandemie wichtig, dass diese Stellen besetzt sind, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, damit die Leute im Beruf bleiben können.

Trotz der hohen Fallzahlen funktioniert unser Gesundheitssystem noch. Anders als im Ausland werden zum Beispiel keine Patienten im Auto auf dem Spital-Parkplatz behandelt.

Es ist tatsächlich so, dass wir im Moment die pflegerische Versorgung an vielen Orten aufrechterhalten können. Es ist aber auch so, dass die Pandemie jetzt überall angekommen ist. Wir sind froh, dass wir die Leute nicht auf dem Parkplatz behandeln müssen. Es zeigt auch, dass die Massnahmen, die man auch bei den Institutionen ergreift, wirken. Aber es ist zentral, dass der Dreischichtbetrieb eingehalten werden kann, damit das Personal genug Ruhezeiten hat. Denn die zweite Welle dieser Pandemie scheint uns noch länger zu beschäftigen.

Wäre es nicht sinnvoll, Personal aus weniger belasteten Spitälern in solche zu verschieben, die am Anschlag sind?

Das wird zum Teil gemacht. Da sprechen sich die Spitäler untereinander ab. Aber Sie haben schon recht: Ein regionaler oder überregionaler Pool wäre ganz wichtig. Denn es kann ja nicht sein, dass in der einen Institution Leute in die Kurzarbeit müssen, während man andernorts am Anschlag ist.

Angesichts dieser Unterschiede: Weshalb fordern sie jetzt bessere Arbeitsbedingungen für alle?

Das ist ganz wichtig, weil die Pflegenden unter einem enormen Druck stehen – auch ausserhalb der Pandemie. Während der Pandemie ist es zentral, dass die Leute sich für die pflegerische Versorgung gesund halten können. Die Flexibilität und die in allen Gesundheitsinstitutionen zu erledigende Arbeit fordern zusätzliches Investment und zusätzliches Engagement der Pflegenden. Wir finden, dass das honoriert werden soll.

Aktuell hört man so viel über Missstände. Warum soll ein junger Mensch da überhaupt noch Lust haben, einen Gesundheitsberuf zu lernen?

Ich kann Ihnen sagen: Der Pflegeberuf ist eigentlich der schönste Beruf, den es gibt! Man ist so nahe bei den Menschen, man erlebt so viel mit Menschen in Extremsituationen. Aber die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, sind wahnsinnig herausfordernd. Da gilt es jetzt eben – und das ist die Forderung an die Politik – zu reagieren und die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass man ein Leben lang gesund im Pflegberuf bleiben kann.