Ein Taucher hat am Sonntag im Rhein in Basel eine Handgranate gefunden.

Spezialisten der Armee sprengten den Blindgänger kontrolliert, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Abend mitteilte.

Der Taucher meldete den Fund kurz vor 16 Uhr auf der Höhe der Uferstrasse. Er legte die Granate am Ufer ab, woraufhin die Polizei einen Sicherheitsperimeter errichtete und ein Eventschiff räumen liess.

Legende: Viel Betrieb am Rhein in Basel (Bild vom 19.06.2026). Keystone/GEORGIOS KEFALAS/Symbolbild

Ein Sprengstoffexperte der Polizei beurteilte den Fund als wahrscheinlichen Blindgänger und bot Kampfmittelbeseitiger der Armee auf.

Der Zivilschutz stellte für die Sprengung Sandsäcke zur Abschirmung bereit. Für die kontrollierte Detonation wurde die Sperrzone ab 20.45 Uhr vergrössert und die Schifffahrt auf dem Rhein in beide Richtungen eingestellt. Die Sprengung erfolgte um 21.00 Uhr und verlief planmässig.