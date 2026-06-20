In Uitikon-Waldegg im Kanton Zürich ist kurz vor Mitternacht ein Feuerwerksdepot in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer inzwischen unter Kontrolle bringen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt oder vermisst gemeldet.

Uitikon-Waldegg ist in der Nacht von einem Brand in einem Feuerwerksdepot betroffen gewesen. Der Ausbruch des Feuers führte zu einer starken Rauchentwicklung, die auch aus der Ferne sichtbar war. Zudem waren wiederholt Knallgeräusche zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Legende: Die Feuerwehr richtete eine Brandwache ein. Keystone/Andreas Becker (Symbolbild)

Die Feuerwehr konnte die Flammen im Verlauf der Nacht eindämmen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Anschliessend blieben Einsatzkräfte vor Ort, um die Lage zu überwachen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Verletzte oder Vermisste wurden bislang nicht festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.