In Uitikon-Waldegg im Kanton Zürich ist kurz vor Mitternacht ein Feuerwerksdepot in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer inzwischen unter Kontrolle bringen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt oder vermisst gemeldet.

Mehrere Explosionen und ein Grossbrand haben in der Nacht auf Samstag ein Feuerwerksdepot in Uitikon-Waldegg zerstört. Kurz nach 23 Uhr gingen bei den Einsatzzentralen von Schutz & Rettung Zürich und der Kantonspolizei Zürich mehrere Meldungen über Explosionen und ein Feuer in einem Waldstück ein.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ein grosser Teil des Depots war bereits eingestürzt. Vor Ort waren zudem wiederholt laute Knallgeräusche zu hören. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Kantonspolizei gab es auch keine Vermissten. Über Nacht hielten die Einsatzkräfte eine Brandwache aufrecht.

Legende: Löscharbeiten beim Feuerwerkdepot. Kantonspolizei Zürich

Die Feuerwehr konnte die Flammen im Verlauf der Nacht eindämmen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Anschliessend blieben Einsatzkräfte vor Ort, um die Lage zu überwachen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Noch in der Nacht begannen Fachleute mit der Spurensicherung. Die Ursache der Explosionen und des Feuers ist weiterhin unklar. Die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft führen die Ermittlungen in Absprache mit der Bundesanwaltschaft.