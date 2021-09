Darum geht es: Die Reform der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sieht vor, dass auch Frauen mit 65 Jahren in den Ruhestand treten. Damit will der Bundesrat die angeschlagenen Finanzen der ersten Säule bis 2030 stabilisieren, das bestehende Rentenniveau aber beibehalten.

Das Rentenalter der Frauen soll dazu schrittweise von 64 auf 65 Jahre heraufgesetzt werden. Dafür will der Bundesrat die Auswirkungen für Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen, mit Ausgleichsmassnahmen abfedern. Gleichzeitig will er die Mehrwertsteuer um 0.7 Prozentpunkte erhöhen.

Das ist der Stand: Die Reformvorlage befindet sich in der Differenzbereinigung. Zwar hat der Ständerat der Erhöhung des Frauenrentenalters in der Frühjahrssession zugestimmt, und der Nationalrat folgte ihm - gegen den Willen von SP und Grünen - in dem Punkt in der Sommersession. Doch der Ständerat hat bei den Kompensationsmassnahmen andere Modelle beschlossen als vom Bundesrat vorgeschlagen.

Über diese beugt sich die kleine Kammer nun in der Herbstsession ein weiteres Mal. Eine Annäherung ist bei der Finanzierung in Sicht: Die zuständige Kommission des Ständerats empfiehlt, sich dem Beschluss des Nationalrates anzuschliessen, die Mehrwertsteuer nur um 0.4 Prozentpunkt anzuheben.