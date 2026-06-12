Ein Stromausfall hat am Freitagmorgen Teile der Stadt Biel vorübergehend lahmgelegt.

Erst nach knapp zwei Stunden konnte der Energieversorger ESB Entwarnung geben.

Die Panne geht auf einen Defekt im Unterwerk Mett um etwa 06.40 Uhr zurück, wie Energie Service/Biel Bienne mitteilte. In der Folge kam es zu starker Rauchentwicklung. Der Defekt hatte zur Folge, dass kurzfristig in der ganzen Stadt die Lichter ausgingen.

Keine Verletzten

Verletzt worden sei niemand, teilte ESB weiter mit. Ein Grossteil der Stromversorgung habe bis 08.30 Uhr wieder hergestellt werden können. Im Gebiet Bözingenfeld dauerte die Einschaltung aufgrund des Defekts im Unterwerk Mett länger. Der Betrieb des Spitalzentrums Biel wurde nicht beeinträchtigt, wie eine Sprecherin gegenüber dem Lokalradio Canal 3 sagte. Der Notstromgenerator habe die Versorgung sofort übernommen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. In der Stadt Biel ist um 6.45 Uhr der Strom ausgefallen. Bildquelle: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER. 1 / 3 Legende: In der Stadt Biel ist um 6.45 Uhr der Strom ausgefallen. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Bild 2 von 3. Beim Energieversorger ESB wurde in der Folge mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Bildquelle: BRK news. 2 / 3 Legende: Beim Energieversorger ESB wurde in der Folge mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. BRK news

Bild 3 von 3. Kein Strom, kein Gipfeli, kein Treibstoff: Viele Gebiete in der Stadt Biel hatten am Freitagmorgen keinen Strom. Bildquelle: BRK News. 3 / 3 Legende: Kein Strom, kein Gipfeli, kein Treibstoff: Viele Gebiete in der Stadt Biel hatten am Freitagmorgen keinen Strom. BRK News Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.



Der Kanton Bern hatte nach Bekanntwerden der Störung mitgeteilt, es bestehe keine Gefahr. Die Bevölkerung dürfe aber keine Lifte benutzen und solle netzbetriebene Geräte ausschalten. .