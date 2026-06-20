Die Augen sind noch gut, der Finger ist nicht mehr ganz so schnell. «Das Schiessen hält mich fit», sagt der 95-jährige Gottfried Meier.

Mit 95 noch voll im Schuss – der älteste Schütze am Schützenfest

Der älteste der 35'000 Schützinnen und Schützen am Eidgenössischen Schützenfest in Chur kommt aus dem Kanton Zürich. Gottfried Meier ist 95 Jahre alt. Er schiesst, seit er 16 ist – und ist bis heute regelmässig im Schiessstand anzutreffen. «Das hält mich fit», sagt der Senior.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Niederknien, abliegen, aufstehen – wer schiessen will, muss mobil sein. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG. 1 / 2 Legende: Niederknien, abliegen, aufstehen – wer schiessen will, muss mobil sein. SRF/MATTHIAS JÖRG

Bild 2 von 2. Im Liegen wird das Ziel anvisiert – das Resultat ist sofort auf dem elektronischen Bildschirm erkennbar. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG. 2 / 2 Legende: Im Liegen wird das Ziel anvisiert – das Resultat ist sofort auf dem elektronischen Bildschirm erkennbar. SRF/MATTHIAS JÖRG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ausserdem treffe er dort viele Leute. «Zur Leidenschaft des Schiessens gehört auch die Kameradschaft», sagt Gottfried Meier. Früher erholte er sich am Wochenende im Schiessstand von der Arbeit.

Neue Technologien

Anders als früher werden die Resultate am Schützenfest nicht mehr manuell mit Kellen angezeigt. Alles läuft elektronisch. «Das ist ungewöhnlich», sagt Gottfried Meier. Er kenne sich mit Elektronik gar nicht aus, habe auch kein Handy. Dennoch schätzt er die neue Technologie: «So sehe ich ganz genau, wo ich getroffen habe.»

Sein Sohn hilft ihm bei der Bedienung der elektronischen Schussanzeige. Ohne ihn ginge es nicht mehr. Die beiden sind immer zusammen unterwegs und teilen die Leidenschaft des Schiessens.

OK würdigt Teilnahme

Bei seiner Teilnahme wird Gottfried Meier von OK-Generalsekretär Carl Frischknecht begleitet. Dieser streicht die Breite des Teilnehmerfeldes am Eidgenössischen heraus.

Ich habe einen Korb voller Medaillen, aber nie eine aufgehängt.

Die jüngste Schützin ist acht Jahre alt, Gottfried Meier ist 95. Am Eidgenössischen Schützenfest treffen sich die Generationen, sagt Carl Frischknecht. Und – kleine Randnotiz – die jüngste und der älteste Teilnehmer haben laut OK-Generalsekretär am gleichen Tag Geburtstag.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Gottfried Meier hat es heuer nicht zur Auszeichnung gereicht. Er darf diese für einmal nur bewundern und sich nicht selber anstecken. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG. 1 / 3 Legende: Gottfried Meier hat es heuer nicht zur Auszeichnung gereicht. Er darf diese für einmal nur bewundern und sich nicht selber anstecken. SRF/MATTHIAS JÖRG

Bild 2 von 3. Wenn er wählen dürfte, würde der Senior am Gabentempel sein Gewehr auswechseln – seines ist 40-jährig. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG. 2 / 3 Legende: Wenn er wählen dürfte, würde der Senior am Gabentempel sein Gewehr auswechseln – seines ist 40-jährig. SRF/MATTHIAS JÖRG

Bild 3 von 3. Der Senior ist an neuen Entwicklungen interessiert. Er folgt aufmerksam den Ausführungen des OK-Generalsekretärs Carl Frischknecht. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG. 3 / 3 Legende: Der Senior ist an neuen Entwicklungen interessiert. Er folgt aufmerksam den Ausführungen des OK-Generalsekretärs Carl Frischknecht. SRF/MATTHIAS JÖRG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Gottfried Meier hat in seiner Schützenkarriere häufig ins Schwarze getroffen und schon oft gewonnen. «Ich habe einen ganzen Korb voller Medaillen», sagt er. Und der Altersrekordhalter des Eidgenössischen Schützenfestes 2026 fügt lachend an: «Aufgehängt habe ich sie nie.»