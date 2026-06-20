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Ein Leben fürs Schiessen Mit 95 noch voll im Schuss – der älteste Schütze am Schützenfest

Die Augen sind noch gut, der Finger ist nicht mehr ganz so schnell. «Das Schiessen hält mich fit», sagt der 95-jährige Gottfried Meier.

20.06.2026, 07:08

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Der älteste der 35'000 Schützinnen und Schützen am Eidgenössischen Schützenfest in Chur kommt aus dem Kanton Zürich. Gottfried Meier ist 95 Jahre alt. Er schiesst, seit er 16 ist – und ist bis heute regelmässig im Schiessstand anzutreffen. «Das hält mich fit», sagt der Senior.

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  • Bild 1 von 2. Niederknien, abliegen, aufstehen – wer schiessen will, muss mobil sein. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG.
    Menschen auf einem Schiessstand im Freien mit Blick auf die Berge im Hintergrund.
  • Bild 2 von 2. Im Liegen wird das Ziel anvisiert – das Resultat ist sofort auf dem elektronischen Bildschirm erkennbar. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG.
    Zwei Personen liegen in einer Schiessanlage mit Gewehren.
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Ausserdem treffe er dort viele Leute. «Zur Leidenschaft des Schiessens gehört auch die Kameradschaft», sagt Gottfried Meier. Früher erholte er sich am Wochenende im Schiessstand von der Arbeit.

Neue Technologien

Anders als früher werden die Resultate am Schützenfest nicht mehr manuell mit Kellen angezeigt. Alles läuft elektronisch. «Das ist ungewöhnlich», sagt Gottfried Meier. Er kenne sich mit Elektronik gar nicht aus, habe auch kein Handy. Dennoch schätzt er die neue Technologie: «So sehe ich ganz genau, wo ich getroffen habe.»

Sein Sohn hilft ihm bei der Bedienung der elektronischen Schussanzeige. Ohne ihn ginge es nicht mehr. Die beiden sind immer zusammen unterwegs und teilen die Leidenschaft des Schiessens.

OK würdigt Teilnahme

Bei seiner Teilnahme wird Gottfried Meier von OK-Generalsekretär Carl Frischknecht begleitet. Dieser streicht die Breite des Teilnehmerfeldes am Eidgenössischen heraus.

Ich habe einen Korb voller Medaillen, aber nie eine aufgehängt.
Autor: Carl Frischknecht OK Generalsekretär

Die jüngste Schützin ist acht Jahre alt, Gottfried Meier ist 95. Am Eidgenössischen Schützenfest treffen sich die Generationen, sagt Carl Frischknecht. Und – kleine Randnotiz – die jüngste und der älteste Teilnehmer haben laut OK-Generalsekretär am gleichen Tag Geburtstag.

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  • Bild 1 von 3. Gottfried Meier hat es heuer nicht zur Auszeichnung gereicht. Er darf diese für einmal nur bewundern und sich nicht selber anstecken. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG.
    Zwei Männer an einem Tisch in einem Innenraum; einer hält eine Medaille.
  • Bild 2 von 3. Wenn er wählen dürfte, würde der Senior am Gabentempel sein Gewehr auswechseln – seines ist 40-jährig. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG.
    Drei Personen stehen vor einer Auslage mit technischen Geräten in einem Geschäft oder Museum.
  • Bild 3 von 3. Der Senior ist an neuen Entwicklungen interessiert. Er folgt aufmerksam den Ausführungen des OK-Generalsekretärs Carl Frischknecht. Bildquelle: SRF/MATTHIAS JÖRG.
    Zwei ältere Männer mit Gehörschutz sprechen in einem Raum voller Gewehre.
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Gottfried Meier hat in seiner Schützenkarriere häufig ins Schwarze getroffen und schon oft gewonnen. «Ich habe einen ganzen Korb voller Medaillen», sagt er. Und der Altersrekordhalter des Eidgenössischen Schützenfestes 2026 fügt lachend an: «Aufgehängt habe ich sie nie.»

Regionaljournal Graubünden, 17.06.2026, 17:30 Uhr ; 

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