Im Kanton Tessin sind drei Polizeiangehörige leicht verletzt worden – bei der Explosion eines Hauses.

Bei der Explosion geriet das Haus in Brand und wurde vollständig zerstört, wie die Kantonspolizei schreibt.

Im Haus sei eine tote Person gefunden worden und Sprengstoff.

Laut einem Bericht von RSI waren die Einsatzkräfte einem Mann auf der Spur, der im Verdacht steht, am Abend zuvor seine Ex-Frau getötet zu haben.

Die Polizei wollte am Freitagabend in der Ortschaft Leontica – rund 30 Kilometer nördlich von Bellinzona – zu einem Mann. Als sie sich dem Haus näherte, gab es eine Explosion, wie die Polizei dem Tessiner Radio und Fernsehen RSI bestätigte. Dabei seien drei Polizeiangehörige leicht verletzt worden.

Legende: Das Haus fängt Feuer und wird zerstört. RSI

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei teilten am Samstagmorgen mit, dass in ihrer Alarmzentrale um 19 Uhr am Freitagabend zunächst eine Meldung über Schüsse aus einem Wohnhaus in Leontica eingegangen war.

Das Schicksal des Mannes ist bislang unklar: In den Trümmern seien nebst Sprengstoff menschliche Überreste gefunden, berichtet RSI online. Die Identifizierung laufe noch. Der Mann sei noch nicht gefunden worden, schreibt derweil die Tessiner Kantonspolizei.

Zusammenhang mit Femizid?

Laut RSI handelt es sich beim Mann, den die Polizisten im Haus antreffen wollten, um den Ex-Ehemann einer Frau, die am Donnerstagabend bei einem Spital in der Region getötet worden war. Sie war mit schweren Schussverletzungen am Kopf aufgefunden worden – und kurze Zeit später verstorben.

Die Behörden bestätigen einen möglichen Zusammenhang der Explosion mit dem Tötungsdelikt vom Donnerstag bislang nicht.

Im Einsatz standen am Freitagabend die Polizei, mehrere Feuerwehren und Rettungsorganisationen sowie die Rega. Die Polizei evakuierte vorsorglich vier Personen aus benachbarten Gebäuden.