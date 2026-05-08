Greta Gysin dürfte neue Fraktionschefin der Grünen werden.

Die Tessiner Nationalrätin ist die einzige Person, die für das Amt kandidiert hat. Um Mitternacht ist die Bewerbungsfrist abgelaufen.

Voraussichtlich am 22. Mai wird die Grüne Fraktion Gysin offiziell wählen. Das gilt als Formsache.

Vor sieben Jahren schaffte die 42-jährige Gewerkschafterin als erste Grüne Tessiner Politikerin den Sprung in den Nationalrat. Als Fraktions-Vizepräsidentin habe sie die Abläufe gut kennengelernt, sagte sie vor einer Woche zu SRF, als sie ihren Willen für die Position kundtat. Sie sei in der Fraktion integriert und habe einen guten Draht zu den Fraktionsmitgliedern. «Ich bringe die richtigen Werkzeuge mit», sagt Gysin über sich selbst.

Legende: Greta Gysin ist die einzige Kandidatin fürs Fraktionspräsidium der Grünen geblieben. Sie ist Mutter von drei Kindern. KEYSTONE / Anthony Anex

Nach der Wahl von Greta Gysin wären alle Spitzenämter innerhalb der Grünen Partei nicht in Deutschschweizer Hand. Nebst der Nationalrätin aus dem Tessin kommt die Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone aus der Romandie.

Der höchstwahrscheinlich neuen Präsidentin der Fraktion der Grünen wird eine besonders wichtige Rolle zukommen, da Parteipräsidentin Mazzone nicht mehr Ständerätin ist und darum im Bundeshaus nicht an vorderster Front dabei ist. Die Grünen verloren bei den letzten eidgenössischen Wahlen und schrumpfen auch in den Kantonsparlamenten.