Ein Gemeindeangestellter aus der italienischen Provinz Varese wurde angezeigt, weil er während seiner Arbeitszeit in der Schweiz gearbeitet haben soll.

Laut Ermittlungen stempelte er zunächst im Rathaus ein und fuhr anschliessend zu seinem Job im Kanton Tessin.

Dem Mann werden 18 ungerechtfertigte Absenzen vorgeworfen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Der Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes für öffentliche Grünanlagen erhielt demnach bereits die Mitteilung über den Abschluss der Voruntersuchung.

Durch den Abgleich von Kameraaufnahmen und Telefondaten konnten die Ermittler die Bewegungen des untreuen Angestellten rekonstruieren. Laut Anklage fuhr der Mann mit einem Gemeindefahrzeug zum Rathaus, um seine Anwesenheit zu registrieren. Danach stellte er das Fahrzeug bei der Gemeinde ab und reiste mit seinem Privatwagen in die Schweiz weiter – obwohl er offiziell als im Dienst erfasst war.

Legende: Die ungewöhnlichen Ausflüge über die Schweizer Grenzen sind den Behörden nach einiger Zeit aufgefallen. Keystone/Ti-Press/ELIA BIANCHI

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Varese koordiniert und von der Finanzpolizei in Luino am Lago Maggiore geführt – unter anderem mit Observationen und Überwachungskameras.