Die gesamte Deckenverkleidung im Regierungszimmer hat sich am Montag zur Mittagszeit gelöst, wie die Landeskanzlei mitteilte. Verletzt wurde niemand; das Zimmer war gerade unbenutzt – die wöchentlichen Regierungssitzungen finden jeweils dienstags statt.

Wäre jemand zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in diesem Zimmer gewesen, wäre es «ganz sicher zu Verletzungen» gekommen, sagte ein Sprecher der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion gegenüber SRF. Man könne wirklich von Glück sprechen.

Legende: 1438 wurde das spätere Regierungsgebäude erstmals schriftlich erwähnt und 1799 fertig gebaut. Die letzten Ergänzungsbauten erfolgten Mitte des 19. Jahrhunderts. (Archivbild der Totalsanierung 2024) Keystone / Georgios Kefalas

Die Ursache für den Deckeneinsturz ist derzeit nicht bekannt. Sicherheitshalber wurden sämtliche Kantonsangestellten, die im Regierungsgebäude in Liestal arbeiten, umgehend ins Homeoffice geschickt. Offen ist auch, ob die am Donnerstag im Gebäude vorgesehene Landratssitzung dort stattfinden kann.

Gibt es ähnliche Decken im Gebäude?

Das kantonale Hochbauamt untersucht nun, was zu diesem Deckeneinsturz geführt hat. Ob allenfalls mangelhafte Bauarbeiten dahinterstehen, dazu kann man gemäss dem Sprecher derzeit noch gar keine Aussagen machen.

Ebenso wird untersucht, ob in weiteren Räumen des Gebäudes ähnliche oder typengleiche Deckenkonstruktionen verbaut wurden und ähnliche Gefahren bestehen. Fotos des havarierten Raums waren zunächst nicht erhältlich.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. So sah das frisch renovierte Regierungszimmer bei der Einweihung im Juni 2024 aus. Bildquelle: Keystone / Georgios Kefalas. 1 / 4 Legende: So sah das frisch renovierte Regierungszimmer bei der Einweihung im Juni 2024 aus. Keystone / Georgios Kefalas

Bild 2 von 4. Das Foto des Empfangsbereichs während der Sanierungszeit zeigt historische Bausubstanz, die mit modernen Elementen ergänzt wurde. Bildquelle: Keystone / Georgios Kefalas. 2 / 4 Legende: Das Foto des Empfangsbereichs während der Sanierungszeit zeigt historische Bausubstanz, die mit modernen Elementen ergänzt wurde. Keystone / Georgios Kefalas

Bild 3 von 4. Ende 2021 gab das Parlament grünes Licht für die Totalsanierung des Regierungsgebäudes. Die Arbeiten dauerten von April 2023 bis Juni 2024. Bildquelle: Keystone / Georgios Kefalas. 3 / 4 Legende: Ende 2021 gab das Parlament grünes Licht für die Totalsanierung des Regierungsgebäudes. Die Arbeiten dauerten von April 2023 bis Juni 2024. Keystone / Georgios Kefalas

Bild 4 von 4. Auch das Baselbieter Kantonsparlament ist im Regierungsgebäude untergebracht. Ob der Landrat seinen Saal am Donnerstag wie geplant benutzen kann, ist unklar. Bildquelle: Keystone / Georgios Kefalas. 4 / 4 Legende: Auch das Baselbieter Kantonsparlament ist im Regierungsgebäude untergebracht. Ob der Landrat seinen Saal am Donnerstag wie geplant benutzen kann, ist unklar. Keystone / Georgios Kefalas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Regierungsgebäude mitsamt Parlamentssaal wurde im Juni 2024 wieder in Betrieb genommen – nach einer über einjährigen Komplettrenovation für 13.8 Millionen Franken. Das Ziel war es, das Gebäude für Personen sicherer zu machen, die Substanz zu sanieren sowie die Nutzung verbessern zu können.

Die Freude bei der Einweihung war gross, wie die Kantonswebsite dokumentiert: «Dem Landrat, dem Regierungsrat sowie der Landeskanzlei und dem Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion stehen seit Juni 2024 wieder zeitgemäss erneuerte Räume im erstaunlich wandlungsfähigen, denkmalgeschützten Gebäude zur Verfügung.»