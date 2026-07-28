Nach einem Brand mit starker Rauchentwicklung im bernischen Langenthal gibt die Polizei Entwarnung.

Das Feuer sei gelöscht und es bestehe keine Gefahr mehr, so die Kantonspolizei Bern.

Der Brand brach auf dem Gelände der Firma Motorex aus, wie der Blick meldete und die Polizei später bestätigte. Das Feuer führte zu starker Rauchentwicklung und starkem, unangenehmen Geruch.

Die Bevölkerung war zwischenzeitlich aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schliessen. Der Verkehr war zeitweise stark beeinträchtigt, das Gebiet sollte weiträumig umfahren werden.