 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Kanton Solothurn Ungekühlt und überladen: Pommes-frites-Schmuggler angezeigt

22.05.2026, 09:47

Teilen
  • Mobile Zollbeamte haben im solothurnischen Flüh 1860 Kilogramm gefrorene Pommes frites in einem ungekühlten Lieferwagen entdeckt.
  • Die fälligen Zollgebühren habe der Lenker nicht bezahlt.

Der Lenker des Lieferwagens, ein 30-jähriger Iraker, sei zuvor aus Frankreich eingereist, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mit. Zudem sei der Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschildern um 670 Kilogramm überladen gewesen.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Wenig appetitlich: Ungekühlte Pommes in einem Lieferwagen im Kanton Solothurn. Bildquelle: BAZG.
    Kisten auf einer Palette in einem Lieferwagen.
  • Bild 2 von 2. Zusätzlich war die Ladung noch zu schwer. Bildquelle: BAZG.
    Drei Paletten mit gestapelten Kartons in einem Lagerraum.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Bundesamt hat laut Medienmitteilung ein Zollstrafverfahren eingeleitet, den Lieferwagen beschlagnahmt, die Pommes frites eingezogen und den Lenker aufgrund des überladenen Fahrzeuges angezeigt.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)