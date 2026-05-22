- Mobile Zollbeamte haben im solothurnischen Flüh 1860 Kilogramm gefrorene Pommes frites in einem ungekühlten Lieferwagen entdeckt.
- Die fälligen Zollgebühren habe der Lenker nicht bezahlt.
Der Lenker des Lieferwagens, ein 30-jähriger Iraker, sei zuvor aus Frankreich eingereist, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mit. Zudem sei der Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschildern um 670 Kilogramm überladen gewesen.
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Bild 1 von 2. Wenig appetitlich: Ungekühlte Pommes in einem Lieferwagen im Kanton Solothurn. Bildquelle: BAZG.
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Bild 2 von 2. Zusätzlich war die Ladung noch zu schwer. Bildquelle: BAZG.
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Das Bundesamt hat laut Medienmitteilung ein Zollstrafverfahren eingeleitet, den Lieferwagen beschlagnahmt, die Pommes frites eingezogen und den Lenker aufgrund des überladenen Fahrzeuges angezeigt.