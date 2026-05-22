Mobile Zollbeamte haben im solothurnischen Flüh 1860 Kilogramm gefrorene Pommes frites in einem ungekühlten Lieferwagen entdeckt.

Die fälligen Zollgebühren habe der Lenker nicht bezahlt.

Der Lenker des Lieferwagens, ein 30-jähriger Iraker, sei zuvor aus Frankreich eingereist, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mit. Zudem sei der Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschildern um 670 Kilogramm überladen gewesen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Wenig appetitlich: Ungekühlte Pommes in einem Lieferwagen im Kanton Solothurn. Bildquelle: BAZG. 1 / 2 Legende: Wenig appetitlich: Ungekühlte Pommes in einem Lieferwagen im Kanton Solothurn. BAZG

Bild 2 von 2. Zusätzlich war die Ladung noch zu schwer. Bildquelle: BAZG. 2 / 2 Legende: Zusätzlich war die Ladung noch zu schwer. BAZG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Bundesamt hat laut Medienmitteilung ein Zollstrafverfahren eingeleitet, den Lieferwagen beschlagnahmt, die Pommes frites eingezogen und den Lenker aufgrund des überladenen Fahrzeuges angezeigt.