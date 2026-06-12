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Keine Gefahr für Bevölkerung Stromausfall in der Stadt Biel

12.06.2026, 07:23

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  • In Teilen der Stadt Biel ist es zu einem Stromausfall gekommen.
  • Die Ursache und die Dauer sind derzeit noch unbekannt. Das meldet der Warndienst Alertswiss.

Besondere Massnahmen müsse die Bevölkerung nicht ergreifen, aber die Menschen sollen blieben, wo sie sich gerade aufhalten. Die Bevölkerung dürfe keine Lifte benutzen und solle netzbetriebene Geräte ausschalten. Auch die Verkehrsbetriebe in der Stadt melden Einschränkungen.

Laut dem lokalen Energieversorger ESB sind Teile der Stadt betroffen. Man arbeite an der Behebung der Störung.

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SRF 4 News, 12.06.26, 7.30 Uhr ; 

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