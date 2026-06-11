Genf will neue Wege im Kampf gegen die Cracksucht gehen: Das Universitätsspital plant eine kokaingestützte Behandlung nach dem Vorbild der Heroinabgabe. Doch das Vorhaben stösst auf heftigen Widerstand – ausgerechnet von einem Pionier der Drogentherapie.

In einem Raum mit kleinen Tischen, Stühlen und Notfallequipment in der Anlaufstelle für Opioid Süchtige in Genf soll bald eine neue Form der Suchtbehandlung starten. Daniele Zullino, Leiter der Abteilung für Suchtmedizin am Universitätsspital Genf, plant hier eine kokaingestützte Behandlung einzurichten. «Das ist die HegeBe-Abteilung, heroingestützte Behandlung. Und daher werden wir beim Kokain von kokaingestützte Behandlung sprechen», erklärt er. Zullino will damit neue Wege im Kampf gegen die Cracksucht gehen.

Was ist Crack? Box aufklappen Box zuklappen Crack ist eine spezielle Form von Kokain. Dazu wird Kokain mit Natron vermischt und erhitzt. Wenn das Kokainpulver mit Ammoniak aufgekocht wird, entsteht die sogenannte Freebase. Durch das Erhitzen verändert sich die Konsistenz der Droge: Aus dem weissen Pulver entstehen kleine Kristalle, die auch als «Steine» oder «Rocks» bezeichnet werden. Diese werden anschliessend geraucht. Die «Steinchen» knistern beim Rauchen, wenn sie platzen, weshalb die Droge auch als Crack bezeichnet wird.

Genf war die erste Schweizer Stadt, die wegen Crack Alarm schlug. Die Behörden bekamen es mit Süchtigen zu tun, die tagelang nicht essen, nicht trinken und nicht schlafen. Alles dreht sich bei ihnen nur noch um den Stoff. «Wir haben da einen sehr, sehr schnellen Kreislauf zwischen Geld beschaffen, Crack kaufen und dem Konsum», sagt Zullino.

An diese Schwerstsüchtigen komme man kaum mehr heran, ausser vielleicht mit einer Verschreibung und einem sicheren Ort zum Crack-Rauchen – nach dem gleichen Prinzip wie beim Heroinspritzen. «Das wird sehr ähnlich sein, aber dann einfach in einer Kabine mit einem sehr starken spezifischen Abzug, der verhindert, dass auch nur das kleinste Molekül von Kokain» entweicht, so der Suchtmediziner.

Das ist unethisch und gesetzwidrig

Die pragmatische Lösung stösst jedoch auf Gegenwehr – ausgerechnet von einem Pionier der heroingestützten Behandlung aus Zürich. André Seidenberg, ehemaliger Leiter der Drogenpolikliniken und heute 75 Jahre alt, kritisiert das Genfer Vorhaben scharf.

Legende: Gemäss André Seidenberg sei das Vorgehen in Genf unausgereift. Keystone/Jean-Christophe Bott (Symbolbild)

«Man müsste nachweiseisen können, dass der Nutzen der Kokainabgabe grösser ist als der Schaden. Das aber wird gar nicht angestrebt. Das ist unethisch und gesetzwidrig», sagt Seidenberg. Medizinisch sei es schwieriger, mit Kokain umzugehen, obwohl es als Substanz etwas weniger gefährlich sie als Heroin oder andere Opioide. Er hat Daniele Zullino deshalb angezeigt. Weder Zullino noch die Genfer Staatsanwaltschaft äussern zu der Klage.

Zullino sagt: «Was wir machen, ist zwar gefährlich. Aber es ist weniger gefährlich als das, was vorher praktiziert wurde.» Anders als beim Heroin gibt es für Crack keinen Ersatzstoff. Eine Abgabe von Kokain sei nur für Schwerstsüchtige ein Thema.

Auch Zürich arbeitet an Studie

Fakt ist, dass nicht nur Genf über eine Kokainbehandlung nachdenkt. Auch das Gesundheitsdepartement der Stadt Zürich arbeitet an einer Studie. Der Suchtexperte Frank Zobel würde eine Kokainbehandlung trotz der Risiken begrüssen. «Ich verstehe die Klage nicht. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Man will Leuten helfen, die in einer sehr gefährlichen Situation heute sind. Und das macht Sinn», sagt er.

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