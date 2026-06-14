Ein Flohmarkt im thurgauischen Kreuzlingen und dem benachbarten deutschen Konstanz ist heute Vormittag aufgrund einer Bombendrohung evakuiert worden.

Die Polizei hat unterdessen Entwarnung gegeben.

Das Hafengelände, auf dem an diesem Wochenende ein grosser Flohmarkt stattfindet, ist wieder vollständig freigegeben.

Die Behörden gaben auch weitere Details bekannt. Am Sonntagmorgen gegen 2:00 Uhr sei eine telefonische Bombendrohung eingegangen, schreibt das Polizeipräsidium Konstanz in seiner Mitteilung. Ein Unbekannter habe in mehreren Telefonaten vor mehreren Bomben auf dem Gelände des 24-Stunden-Flohmarkts in Konstanz gewarnt.

Aufgrund des grenzüberschreitenden Flohmarktes wurde nicht nur das Gelände in Konstanz, sondern auch der grenznahe Bereich des Hafenareals in Kreuzlingen evakuiert und im Anschluss gesperrt.

Legende: Die Polizei sperrte das Hafengelände in Kreuzlingen und durchsuchte das Gebiet mit Sprengstoff-Spürhunden. SRF / BRK News

Betroffen von der Sperre war auch der Bahnhof Konstanz. Der Bahnverkehr zwischen Kreuzlingen und der deutschen Stadt war vorübergehend unterbrochen.

Die polizeilichen Ermittlungen der Konstanzer Behörden seien noch nicht abgeschlossen, heisst es in den Mitteilungen der Polizeikorps.

Grosseinsatz der Polizei

Es lief seit den frühen Morgenstunden ein Grosseinsatz im Bereich Hafenareal, meldete die Kantonspolizei Thurgau. Sie stehe in engem Austausch mit dem Polizeipräsidium Konstanz, so die Thurgauer Polizei weiter.

Die Behörden in Konstanz meldeten ergänzend, dass nebst den Bereichen Kleinvenedig und Hafenstrasse auch der Konstanzer Bahnhof betroffen gewesen sei. Die Bevölkerung wurde gebeten, den Aufenthalt in dem Bereich zu meiden. Wie auf dem Portal der SBB nachzulesen war, ist der Bahnverkehr zwischen Kreuzlingen und Konstanz wegen eines «Ereignisses in Deutschland» unterbrochen gewesen.

Der 24-Stunden-Flohmarkt ist ein jährlich stattfindender Anlass über zwei Tage, der an diesem Wochenende in Kreuzlingen und dem benachbarten Konstanz (D) stattfindet.