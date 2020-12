Die Politik steht zurzeit stark in der Kritik. Hat der Bundesrat richtig gehandelt? Gesundheitsminister Alain Berset nimmt im Interview Stellung.

SRF: Stephan Feuz hat es sehr deutlich gesagt: Trotz dieser Herausforderung bringt es die Politik nicht auf die Reihe. Links, Rechts, Mitte – jeder kocht sein Süppchen, statt gemeinsam etwas zu tun.

Alain Berset: Ein Süppchen nicht gerade, aber man muss schon sehen, dass es in einer Demokratie schwierig ist, einen Weg zu finden, den wirklich alle unterstützen. Herr Feuz hat es selber gesagt: Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der nicht einmal glaubt, dass dieses Virus existiert. Dafür habe ich auch kein Verständnis, aber es ist eine Realität in unserem Land. Und dann es gibt Leute, die viel weitreichendere Massnahmen wollen. Da müssen wir einen Weg finden.

Dann muss man sich auch bewusst sein: Die Möglichkeiten der Politik sind begrenzt. Man kann in einer Verordnung schreiben, was man will: Wenn es nicht respektiert wird, hat man keine Chance! Seit Beginn der Pandemie ist klar, was etwas bringt: Abstand halten, Hände waschen. Unterdessen ist auch klar, dass Maske tragen nützt. Das kann man alles in Verordnungen schreiben, aber das alleine reicht nicht. Es geht nicht nur um das Handeln der Politik, sondern auch um die Akzeptanz dieser Massnahmen und ihre Umsetzung.

Sie haben sich auch geärgert, als sie Bilder vom überfüllten Zug gesehen haben, oder?

Wir versuchen eine Krise zu meistern. Das ist nicht ganz einfach. Es werden immer Fehler passieren und immer wieder Probleme auftauchen. Es ist auch gut, wenn man das sieht. Man darf aber nicht generalisieren. Ich habe eher den Eindruck, dass es bis jetzt im Land eher gut gelaufen ist. Die Leute haben Verständnis für diese Massnahmen, sie setzen sie um – aber es gibt immer wieder Leute, die das nicht machen wollen. Und das schafft uns klar Sorgen und Probleme.

Was Stephan Feuz und viele andere auch nicht verstehen: Wie die Schweiz zugelassen hat, dass es 6202 Tote gibt wegen Corona. Viel mehr als in vergleichbaren Ländern. Welche Interessen hatten da Vorrang?

Ich würde das bestreiten. Viel mehr als in anderen Ländern sind das nicht. Schauen Sie nach Österreich, die sind nicht so weit von uns entfernt…

Bei den Todeszahlen schon.

Ich muss es noch einmal betonen: Wir versuchen eine Krise zu meistern. Zu Beginn haben wir sehr hart reagiert, mit sehr vielen Massnahmen, weil niemand wusste, was kommt. Dann konnten wir lockern. Es war aber auch notwendig für die Gesellschaft, wieder einmal aufatmen zu können. Da waren wir sehr wahrscheinlich zu offen im Sommer. Das muss man im Nachhinein sagen, aber man weiss es eben nur im Nachhinein. Im Sommer habe ich jedenfalls niemanden sagen hören: «Skandalös! Man darf doch nicht nach draussen gehen!» Es war akzeptiert. Nun hat uns die zweite Welle im Herbst sehr hart getroffen und wir tun wieder unser Bestes, darauf zu reagieren.

Bei all dem war für den Bundesrat die Gesundheit der Menschen immer die oberste Priorität. Bei allen Entscheiden stand das im Vordergrund, aber man muss dabei auch immer die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft im Auge behalten. Den psychischen Druck, die Angst um den Arbeitsplatz. Die Pandemie hat sehr viel Leid verursacht, und unser Ziel als Bundesrat ist es, das Leid zu vermindern. Es soweit als möglich zu verringern, und das in einer Krisensituation, wo wir nach wie vor sehr wenig über dieses Virus wissen.

Das Gespräch führte Daniela Lager.