In der Schweiz ist zum ersten Mal die Brut eines Schwarzstorchs nachgewiesen worden.

Der Biologe Lionel Maumary entdeckte im Kanton Waadt ein Nest der seltenen Vogelart.

Das Brutpaar zieht derzeit drei Jungvögel auf, die rund zwei Wochen alt sind.

Schon seit dem Jahr 2018 haben Ornithologen den Schwarzstorch (Ciconia nigra) in den Wäldern des Kantons Waadt sowie im Nordosten der Schweiz vermutet. Erst im Mai 2026 gelang der definitive Nachweis. Ein Altvogel flog damals an den Waldrand des Kanton Waadt.

Über den Schwarzstorch Box aufklappen Box zuklappen Der Schwarzstorch brütet auf der Iberischen Halbinsel sowie in einem Verbreitungsgebiet, das von Mitteleuropa bis nach China und Korea reicht. Er bevorzugt ausgedehnte, ungestörte Laub- und Mischwälder mit Flüssen, Lichtungen, Weihern und Seen. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Wasserinsekten, kleinen Fischen und Amphibien.

Das Nest selbst entdeckte der Biologe Lionel Maumary dann erst drei Wochen später. «Für mich ist diese Entdeckung der Abschluss von neun Jahren erfolgloser Suche», schreibt der Vogelkenner auf der Plattform ouseaux.ch.

Wegen des Artenschutzes wird der genaue Standort des Nestes nicht kommuniziert. Mit dem nun bestätigten Brutnachweis gehört der Schwarzstorch offiziell zu den Brutvogelarten der Schweiz.