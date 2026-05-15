Nunningen SO Führerloses Postauto prallt in Bankfiliale

Ein führerloses Postauto ist am Donnerstagabend in Nunningen SO in die Hausfassade einer Bankfiliale gerollt.

Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der Gelenkbus sei gegen 20.35 Uhr bei der Haltestelle Post auf der Zullwilerstrasse aus noch ungeklärten Gründen ins Rollen geraten. Anschliessend habe das Postauto eine Verkehrsinsel überrollt und sei in die Fassade einer Bankfiliale geprallt, hiess es weiter.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Am Donnerstagabend rollte das Postauto in die Raiffeisen-Filiale in Nunningen SO. Bildquelle: Kapo SO. 1 / 2 Legende: Am Donnerstagabend rollte das Postauto in die Raiffeisen-Filiale in Nunningen SO. Kapo SO

Bild 2 von 2. Verletzt wurde niemand, der Bus war führerlos. Bildquelle: Kapo SO. 2 / 2 Legende: Verletzt wurde niemand, der Bus war führerlos. Kapo SO Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Gebäude und am Bus entstand gemäss Mitteilung erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.