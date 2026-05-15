 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Nunningen SO Führerloses Postauto prallt in Bankfiliale

15.05.2026, 10:54

Teilen
  • Ein führerloses Postauto ist am Donnerstagabend in Nunningen SO in die Hausfassade einer Bankfiliale gerollt.
  • Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der Gelenkbus sei gegen 20.35 Uhr bei der Haltestelle Post auf der Zullwilerstrasse aus noch ungeklärten Gründen ins Rollen geraten. Anschliessend habe das Postauto eine Verkehrsinsel überrollt und sei in die Fassade einer Bankfiliale geprallt, hiess es weiter.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Am Donnerstagabend rollte das Postauto in die Raiffeisen-Filiale in Nunningen SO. Bildquelle: Kapo SO.
    Gelber Gelenkbus mit offener Heckklappe vor einem Haus bei Nacht.
  • Bild 2 von 2. Verletzt wurde niemand, der Bus war führerlos. Bildquelle: Kapo SO.
    Das Postauto prallte in eine Bankfiliale.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Gebäude und am Bus entstand gemäss Mitteilung erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)