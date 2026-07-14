In Regensdorf im Kanton Zürich sind am Morgen mehrere Schüsse gemeldet worden.

Ein Mann konnte mittlerweile festgenommen werden.

Hintergrund und Motiv sind bislang noch unklar.

Um 4:15 Uhr meldeten sich Anwohnende bei der Kantonspolizei Zürich, weil sie mehrere Schüsse gehört hätten. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und hörten ebenfalls Schüsse, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Daraufhin wurde umgehend ein Grossaufgebot der Kantonspolizei ausgelöst und das Gebiet weiträumig abgesperrt. Mehrere Polizistinnen und Polizisten bezogen laut der Kantonspolizei mit Schutzhelm und Maschinenpistole Stellung rund um die betroffene Liegenschaft. Auch die Feuerwehr Regensdorf wurde aufgeboten, um den Verkehr umzuleiten.

Legende: Im Neubauquartier in Regensdorf, Zürich, war ein Grossaufgebot der Polizei, sowie Verhandlungsführer und die Sondereinheit Diamant vor Ort. BRK News

Die Polizei lokalisierte die Wohnung des mutmasslichen Täters und stand kurzzeitig mit ihm in Kontakt. Dieser sei zwischenzeitlich abgebrochen. Kurz vor 9 Uhr war er wiederhergestellt, wie die Kantonspolizei schreibt. Die Person habe daraufhin die Wohnung verlassen und sich widerstandslos festnehmen lassen. Verletzte habe es keine gegeben. Nähere Informationen zum Vorfall liegen noch nicht vor.