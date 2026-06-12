Kurzeinschätzung von Patrick Künzle, Leiter der SRF-Regionalredaktion beider Basel

Das Resultat bei den Regierungsratswahlen in Baselland ist sehr knapp, aber es ist keine Überraschung. Bestätigt haben sich zwei Dinge: Erstens, wenn die Bürgerlichen zusammenspannen, gewinnen sie auch. Und zweitens, wenn die SVP einen gemässigten Kandidaten aufstellt, wird der auch gewählt.

Die SVP ist vor drei Jahren nur deshalb aus der Regierung geflogen, weil ihre Kandidatin Sandra Sollberger damals zu stark polarisiert hat. Jetzt hat die SVP mit Matthias Liechti einen konzilianten Kandidaten gebracht, der niemandem weh tut. Und tatsächlich klappte es auch mit der Wahl.

Die Linken – auf der anderen Seite – können sich nichts vorwerfen lassen, ihr Kandidat Philipp Schoch hat das Wählerpotential von Mitte-Links ausgeschöpft.

Das zeigt: Wenn die Bürgerlichen im Baselbiet keine Fehler machen, dann reicht es für die Wahl.