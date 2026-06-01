«Fakten statt Ideologie» argumentiert Christian Imark (SVP/SO)

Noch keine Einigung über die Finanzierung der 13. AHV-Rente

Kommissionsmehrheit plädiert für Röstis Gegenvorschlag

Nationalrat beugt sich über das Neubauverbot für AKW

Bundesrat Rösti: «Keine obligatorischen Fahrkurse ab 75 geplant»

Willkommen zur zweiten Sessionwoche!

Das sind die Entscheide der ersten Sessionswoche

Nationalrat fordert Hotline für Opfer von Cyberangriffen

Parlament verlangt dauerhaft verschärfte Grenzkontrollen