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Sommersession 2026 Auch Nationalrat für neue AKW? Die Marathondebatte im Livestream

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • «Fakten statt Ideologie» argumentiert Christian Imark (SVP/SO)
  • Noch keine Einigung über die Finanzierung der 13. AHV-Rente
  • Kommissionsmehrheit plädiert für Röstis Gegenvorschlag
  • Nationalrat beugt sich über das Neubauverbot für AKW
  • Bundesrat Rösti: «Keine obligatorischen Fahrkurse ab 75 geplant»
  • Willkommen zur zweiten Sessionwoche!
  • Das sind die Entscheide der ersten Sessionswoche
  • Nationalrat fordert Hotline für Opfer von Cyberangriffen
  • Parlament verlangt dauerhaft verschärfte Grenzkontrollen
  • Ständerat sagt Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe

Tagesschau, 3.6.2026, 19:30 Uhr

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