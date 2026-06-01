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Sommersession 2026 Nationalrat lehnt Freihandelsabkommen mit Mercosur-Staaten ab

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Bundeshausredaktor: «Heutiger Absturz zieht Prozedere in Länge»
  • Nationalrat sagt Nein zu Mercosur-Freihandelsabkommen
  • Nationalrat berät Details zum Mercosur-Freihandelsabkommen
  • 13. AHV-Rente: Sozialpartner äussern Kritik am Entscheid
  • Parlament fordert Marschhalt bei Alkohol-Empfehlungen
  • Ständerat fordert Beschleunigung der Asylverfahren
  • Nationalrat will Ausnahmebestimmung bei Ärztemangel verlängern
  • Fachredaktor: «Mischfinanzierung für 13. AHV-Rente scheitert»
  • Nationalrat finanziert 13. AHV-Rente nur teilweise
  • Ständerat fordert Überarbeitung von Adoptionsreform

Tagesschau, 15.06.2026, 19:30 Uhr

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