Nationalrat will vom Bundesrat Auskunft über Kosten neuer AKW

Bundesrat Rösti: «Schweiz lebt zu 30 Prozent von Kernkraft»

VBS untersucht die Ruag-Lösegeldzahlung

Rechnung des Bundes 2025 ist genehmigt

Parlament rehabilitiert einstige Weltkrieg-Widerstandskämpfer

Gemüsesäckli darf beim Offenverkauf wieder mitgewogen werden

Fabienne Stämpfli (GLP/BE): «Sicherheitsfragen bleiben ungelöst»

Bruno Walliser (SVP/ZH): «Die Schweiz braucht künftig mehr Strom»

«Blackout-Initiative» wird heute im Nationalrat zu Ende beraten