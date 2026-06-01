Vier Staaten Nordafrikas sollen asylrechtlich als sicher gelten

Ständerat spricht 3.4 Milliarden Franken für Schweizer Armee

300 statt 215: Parlament stockt Swisscoy-Kontingent in Kosovo auf

Hotels sollen nicht mehr von Sondersteuersatz profitieren

Ständerat: Keine Zusatzrunde bei Aufhebung von AKW-Neubauverbot

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Nationalrat will vom Bundesrat Auskunft über Kosten neuer AKW

Bundesrat Rösti: «Schweiz lebt zu 30 Prozent von Kernkraft»

VBS untersucht die Ruag-Lösegeldzahlung