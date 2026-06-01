- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Vier Staaten Nordafrikas sollen asylrechtlich als sicher gelten
- Ständerat spricht 3.4 Milliarden Franken für Schweizer Armee
- 300 statt 215: Parlament stockt Swisscoy-Kontingent in Kosovo auf
- Hotels sollen nicht mehr von Sondersteuersatz profitieren
- Ständerat: Keine Zusatzrunde bei Aufhebung von AKW-Neubauverbot
- Guten Morgen! Das sind die Themen des Tages
- Nationalrat will vom Bundesrat Auskunft über Kosten neuer AKW
- Bundesrat Rösti: «Schweiz lebt zu 30 Prozent von Kernkraft»
- VBS untersucht die Ruag-Lösegeldzahlung
- Rechnung des Bundes 2025 ist genehmigt