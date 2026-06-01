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Sommersession 2026 Nationalrat will Mehrwertsteuer-Sondersatz für Hotels streichen

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Vier Staaten Nordafrikas sollen asylrechtlich als sicher gelten
  • Ständerat spricht 3.4 Milliarden Franken für Schweizer Armee
  • 300 statt 215: Parlament stockt Swisscoy-Kontingent in Kosovo auf
  • Hotels sollen nicht mehr von Sondersteuersatz profitieren
  • Ständerat: Keine Zusatzrunde bei Aufhebung von AKW-Neubauverbot
  • Guten Morgen! Das sind die Themen des Tages
  • Nationalrat will vom Bundesrat Auskunft über Kosten neuer AKW
  • Bundesrat Rösti: «Schweiz lebt zu 30 Prozent von Kernkraft»
  • VBS untersucht die Ruag-Lösegeldzahlung
  • Rechnung des Bundes 2025 ist genehmigt

Tagesschau, 10.06.2026, 19:30 Uhr

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