- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- 20 Millionen Franken für Crans-Montana-Vergleiche bewilligt
- Parlament spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau
- Nationalrat heisst mehr Geld für EU-Forschungsprogramme gut
- Nationalrat: Bundesrechnung gibt trotz schwarzer Zahlen zu reden
- Räte wollen Landesversorgung in Krisenzeiten stärken
- Das steht heute auf dem Programm
- Die Beratungen sind beendet
- Parlament nimmt ausländische Online-Händler in die Pflicht
- Nationalrat heisst Wiederaufbau-Abkommen mit Ukraine gut
- Parlament will HPV-Impfungen stärker vorantreiben