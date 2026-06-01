Nationalrat will Gewaltopfer besser unterstützen

Parlament sagt Ja zu digitalem Führerausweis

«Tag der Tracht» im Bundeshaus

Ständerat ist gegen Zugang zu Mobilitätsdaten der Bevölkerung

Elektrolastwagen unterliegen ab 2031 der Schwerverkehrsabgabe

Parlament will Zünden von Böllern schweizweit verbieten

Verhärtete Fronten bei der Finanzierung der «Dreizehnten»

Innenministerin Baume-Schneider legt die Sicht des Bundesrats dar

FDP: «Es kann so nicht weitergehen»