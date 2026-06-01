Ständerat will Ausbau des Stromnetzes beschleunigen

Nationalrat räumt Ehegatten Vorkaufsrecht für Bauernbetriebe ein

Finanzierung der 13. AHV-Rente bleibt ein Krimi

Guten Morgen – wir haben bereits gestartet!

Einigung bei 13. AHV-Rente: Mischmodell des Ständerats siegt

Parlamentsberatungen für heute beendet

Entscheid zu «Blackout-Initiative» vertagt

Nationalrat will Lagerfrist für eingefrorene Eizellen verlängern

Ständerat will keine Ausweitung der Sonntagsverkäufe