- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Ständerat will Ausbau des Stromnetzes beschleunigen
- Nationalrat räumt Ehegatten Vorkaufsrecht für Bauernbetriebe ein
- Finanzierung der 13. AHV-Rente bleibt ein Krimi
- Guten Morgen – wir haben bereits gestartet!
- Einigung bei 13. AHV-Rente: Mischmodell des Ständerats siegt
- Parlamentsberatungen für heute beendet
- Entscheid zu «Blackout-Initiative» vertagt
- Nationalrat will Lagerfrist für eingefrorene Eizellen verlängern
- Ständerat will keine Ausweitung der Sonntagsverkäufe
- Finanzierung der 13. AHV-Rente muss in die Einigungskonferenz