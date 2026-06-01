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Sommersession 2026 Was soll der Nachrichtendienst tun dürfen – und was nicht?

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01.06.2026, 14:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat diskutiert neue Kompetenzen für Nachrichtendienst
  • Nationalrat will Gewaltopfer besser unterstützen
  • Parlament sagt Ja zu digitalem Führerausweis
  • «Tag der Tracht» im Bundeshaus
  • Ständerat ist gegen Zugang zu Mobilitätsdaten der Bevölkerung
  • Elektrolastwagen unterliegen ab 2031 der Schwerverkehrsabgabe
  • Parlament will Zünden von Böllern schweizweit verbieten
  • Verhärtete Fronten bei der Finanzierung der «Dreizehnten»
  • Innenministerin Baume-Schneider legt die Sicht des Bundesrats dar
  • FDP: «Es kann so nicht weitergehen»

Tagesschau, 1.6.2026, 19:30 Uhr

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