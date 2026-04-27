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Sondersession 2026 Automatische Prämienverbilligung +++ Bericht zur «Manosphere»

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27.04.2026, 14:17

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  • Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Automatische Prämienverbilligung statt auf Antrag
  • Dämpfung der Gesundheitskosten sollen zu Prämienreduktion führen
  • Bericht zu Gewaltdynamiken unter jungen Männern
  • Nationalrat pocht auf den Jugendschutz vor Online-Pornografie
  • Nationalrat will digitalen Zugang zu AHV-Dossiers ermöglichen
  • Es geht weiter im Nationalrat: Das sind die Themen
  • Lichterlöschen im Bundeshaus – morgen geht's weiter
  • Umsetzung der Pflegeinitiative: Bürgerliche setzen sich durch
  • Nationalrat will Pflegenden die Sonntagsarbeit weniger abgelten
  • Pflegeinitiative: Bürgerliche und Linke ringen um Umsetzung

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 26.4.2026, 19:30 Uhr;liea;brus

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