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Sondersession 2026 Personalisierte Autonummern – und dann fahren die Räte nach Hause

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27.04.2026, 14:17

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  • Der Nationalrat trat von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
  • Hier im Ticker finden Sie das Wichtigste aus dem Parlament.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Schlusspfiff in Bundesbern: Die Sondersession ist beendet
  • Nationalrat verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation
  • (Noch) keine Helm- und Ausweispflicht für E-Roller-Fahrten
  • Rösti rekonvaleszent – der «Ersatz-Bundesrat» springt ein
  • Nationalrat empfiehlt Demokratie-Initiative zur Ablehnung
  • Bundesrat lehnt Demokratie-Initiative ab – ohne Gegenvorschlag
  • Der Nationalrat setzt seine Beratungen fort
  • Wohlverdiente Mittagspause im Nationalrat
  • Applaus zum Abschied für Aline Trede
  • Knifflige Frage aus dem Luzerner Einbürgerungstest

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 26.4.2026, 19:30 Uhr;liea;brus

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