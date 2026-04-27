Mittagspause – weiter geht's um 15 Uhr

Nationalrat will Höchstarbeitszeit in der Pflege nicht reduzieren

Baume-Schneider soll nicht mehr von «Chaos-Initiative» sprechen

Pflegeinitiative: emotionale Debatte im Nationalrat

Parlament will Gerichte bei Urteilsbegründungen entlasten

Parlament will den beiden Basel kein volles Ständerecht geben

Ringen um Umsetzung der Pflegeinitiative

Guten Morgen aus Bundesbern!

Die Beratungen sind zu Ende