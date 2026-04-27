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Sondersession 2026 «Chaos-Initiative»? SVP nimmt Baume-Schneider in die Mangel

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27.04.2026, 14:17

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  • Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Mittagspause – weiter geht's um 15 Uhr
  • Nationalrat will Höchstarbeitszeit in der Pflege nicht reduzieren
  • Baume-Schneider soll nicht mehr von «Chaos-Initiative» sprechen
  • Pflegeinitiative: emotionale Debatte im Nationalrat
  • Parlament will Gerichte bei Urteilsbegründungen entlasten
  • Parlament will den beiden Basel kein volles Ständerecht geben
  • Ringen um Umsetzung der Pflegeinitiative
  • Guten Morgen aus Bundesbern!
  • Die Beratungen sind zu Ende
  • Nationalrat will Herstellergarantie für direkt importierte Autos

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 26.4.2026, 19:30 Uhr;liea;brus

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