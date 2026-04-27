Pflegeinitiative: Emotionale Debatte im Nationalrat

Parlament will Gerichte bei Urteilsbegründungen entlasten

Parlament will den beiden Basel kein volles Ständerecht geben

Ringen um Umsetzung der Pflegeinitiative

Guten Morgen aus Bundesbern!

Die Beratungen sind zu Ende

Nationalrat will Herstellergarantie für direkt importierte Autos

Gutverdienende sollen Arbeitszeit nicht mehr erfassen müssen

Verfolgung von Fahrenden: «Verbrechen gegen die Menschlichkeit»