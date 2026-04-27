- Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Knifflige Frage aus dem Luzerner Einbürgerungstest
- Mitte-Mann stellt Gretchenfrage der Einbürgerung
- «Ein gewisses Mass an Kriminalität soll akzeptiert sein?»
- Grüne und SP werben engagiert für die Volksinitiative
- FDP sieht «keinen Mehrwert» in der Volksinitaitive
- GLP macht sich für Gegenvorschlag stark
- Support von Links für die Demokratie-Initiative
- So sind die Fronten im Nationalrat
- Das fordert die Demokratie-Initiative
- Guten Morgen aus Bern!
Quellen: SRF, Agenturen