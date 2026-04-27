Wohlverdiente Mittagspause im Nationalrat

Applaus zum Abschied für Aline Trede

Knifflige Frage aus dem Luzerner Einbürgerungstest

Mitte-Mann stellt Gretchenfrage der Einbürgerung

«Ein gewisses Mass an Kriminalität soll akzeptiert sein?»

Grüne und SP werben engagiert für die Volksinitiative

FDP sieht «keinen Mehrwert» in der Volksinitaitive

GLP macht sich für Gegenvorschlag stark

Support von Links für die Demokratie-Initiative