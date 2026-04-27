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Sondersession 2026 Ringen um den roten Pass +++ Mittagspause im Nationalrat

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27.04.2026, 14:17

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  • Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
  • Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
  • Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.

Themen in diesem Liveticker

  • Wohlverdiente Mittagspause im Nationalrat
  • Applaus zum Abschied für Aline Trede
  • Knifflige Frage aus dem Luzerner Einbürgerungstest
  • Mitte-Mann stellt Gretchenfrage der Einbürgerung
  • «Ein gewisses Mass an Kriminalität soll akzeptiert sein?»
  • Grüne und SP werben engagiert für die Volksinitiative
  • FDP sieht «keinen Mehrwert» in der Volksinitaitive
  • GLP macht sich für Gegenvorschlag stark
  • Support von Links für die Demokratie-Initiative
  • So sind die Fronten im Nationalrat

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 26.4.2026, 19:30 Uhr;liea;brus

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