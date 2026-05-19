In der Nacht ist es an der Heiligkreuzstrasse in St. Gallen zu einem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Neun Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Der Einsatz vor Ort ist nach wie vor im Gange.

Kurz nach 3:30 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem Brand eines Hauses, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Die ausgerückten Einsatzkräfte hätten ein Mehrfamilienhaus im Vollbrand und insgesamt 19 Bewohnende angetroffen. Sieben Personen seien leicht und zwei schwer verletzt gewesen, wie in der Mitteilung weiter steht. Sie wurden alle ins Spital gebracht.

Laut der Kantonspolizei St. Gallen werden zwei Personen derzeit vermisst. Die Abklärungen über deren Standort laufen.

Haus stürzt ein

Während der Löscharbeiten ist das Gebäude weitgehend eingestürzt, wie weiter mitgeteilt wird. Der Einsatz vor Ort ist nach wie vor im Gange.

Legende: Kantonspolizei St. Gallen

Im Einsatz stehen verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadtpolizei und der Kantonspolizei St. Gallen, rund 80 Angehörige der zuständigen Feuerwehren, fünf Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter Sanität, ein Bereichsleiter Sanität sowie ein Vertreter der Gebäudeversicherung St. Gallen.

Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht. Der Sachschaden wird derzeit mit mehreren 100'000 Franken angegeben.