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Grossbrand in St. Gallen Brand in Mehrfamilienhaus: Vermisste Personen sind wohlauf

19.05.2026, 08:28

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  • In der Nacht ist es an der Heiligkreuzstrasse in St. Gallen zum Vollbrand eines Mehrfamilienhauses gekommen.
  • Neun Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.
  • Die beiden vermissten Personen sind laut Kantonspolizei wohlauf.

Nach dem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses im Osten der Stadt St. Gallen seien die beiden vermissten Hausbewohner unversehrt aufgefunden worden. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen am späteren Nachmittag mit.

Brand in St. Galler Mehrfamilienhaus

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  • Bild 1 von 6. Bildquelle: Kantonspolizei St. Gallen.
    Feuerwehrleute bekämpfen grossen Hausbrand bei Nacht.
  • Bild 2 von 6. Bildquelle: SRF/Reto Hanimann.
    Feuerwehrleute löschen Brandruine zwischen Wohnhäusern.
  • Bild 3 von 6. Bildquelle: SRF/Reto Hanimann.
    Feuerwehrmann bei Löscharbeiten an brennendem Haus.
  • Bild 4 von 6. Bildquelle: SRF/Reto Hanimann.
    Zerstörtes Gebäude mit Rauch und Trümmern.
  • Bild 5 von 6. Bildquelle: BRK News.
    Verbranntes Gebäude mit Rauch und Trümmern.
  • Bild 6 von 6. Bildquelle: SRF/Reto Hanimann.
    Feuerwehr löscht Brand in Wohngegend mit Kran und Schlauch.
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Der Brand brach in der Nacht auf Dienstag aus. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Mehrfamilienhaus bereits im Vollbrand. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf 19 Bewohner.

Einige von ihnen konnten das brennende Haus selbständig verlassen. Andere waren auf die Hilfe von Einsatzkräften angewiesen. Zwei Bewohnende wurden zunächst vermisst.

Mann in Rettungsuniform spricht in Mikrofon vor Einsatzfahrzeugen.
Legende: «Die Feuerwehr musste verhindern, dass sich der Brand auf umliegende Häuser ausbreitet», so Polizeisprecher Simon Anderhalden. SRF

Sieben Personen sind laut Polizei leicht und zwei schwer verletzt worden. Ein Mann wurde mit schweren Brandverletzungen ins Unispital Zürich geflogen. Die zweite schwerverletze Person hat eine Rauchgasvergiftung erlitten. Auch die übrigen Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Brandursache wird untersucht

Der Einsatz dauere weiter an, so die Polizei. Im Einsatz standen rund 80 Angehörige der Feuerwehren sowie verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen.

Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht. Der Sachschaden wird derzeit mit mehreren 100'000 Franken angegeben.

SRF 4 News, 19.05.2026, 8:30 Uhr ; 

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