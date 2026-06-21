Am Flughafen Zürich haben am Sonntagmorgen keine Flugzeuge mehr starten können.

Grund dafür war ein technisches Problem im Zusammenhang mit den USA-Iran-Gesprächen auf dem Bürgenstock, wie die Flugsicherung Skyguide mitteilte.

Der Ostschweizer Luftraum sei mehrere Stunden vorsorglich geschlossen worden.

Jetzt ist der Flugbetrieb wieder in vollem Gange.

Ausgelöst wurde die technische Störung durch die Einspeisung der Visualisierung der Sperrzone über dem Bürgenstock, wie Skyguide ausführt. Diese sei sehr kurzfristig erfolgt, da der Entscheid zur Durchführung der Konferenz erst am Samstag gefallen sei. Die Störung betraf das Radarbild im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH und im Tower des Flughafens Zürich. Zuerst über den Vorfall berichtet hat der «Tages-Anzeiger». Der Krisenstab sei nach Bekanntwerden des Problems sofort aufgeboten worden, teilte Skyguide weiter mit. Spezialistinnen und Spezialisten von Skyguide konnten den Fehler nun eingrenzen.

Flugbetrieb wieder ohne Einschränkungen

Während am Morgen noch keine Starts möglich waren, läuft der Flugbetrieb am Flughafen Zürich nun wieder ohne Einschränkungen. Seit 07:45 wurde der Betrieb schrittweise wieder hochgefahren, wie eine Sprecherin des Flughafens der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Bei den Überflügen wird die Kapazität jedoch vorsorglich bis Montagmorgen um 08.00 Uhr leicht reduziert beibehalten. Diese Massnahme dürfte laut Skyguide im Betrieb kaum spürbar sein, da zusätzliche Luftraumsektoren geöffnet würden. Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen heute Morgen betroffen waren, war zunächst unklar. Eigentlich hätten Dutzende Flüge von Zürich abheben sollen.