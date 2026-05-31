In einem Geschäftsbetrieb in Studen BE ist am späten Samstag ein Feuer ausgebrochen.

Verletzt wurde niemand, doch es entstand hoher Sachschaden.

Die Autobahnausfahrt war während der Löscharbeiten gesperrt.

Der Brand an der Petinescastrasse wurde der Kantonspolizei am späten Samstagabend gegen 22:20 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei nun in einer Mitteilung schreibt. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus dem rund 30 Meter langen Gebäude, wie SRF-Reporter Beat Kälin berichtet.

Als das Feuer ausgebrochen sei, habe sich niemand in dem Gebäude aufgehalten, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Eine Ambulanz sei vorsorglich vor Ort gewesen, es sei aber niemand verletzt worden.

Holzgebäude und Gegenstände begünstigen Brand

Bei der betroffenen Liegenschaft handelte es sich laut Behörden um ein überwiegend aus Holz gebautes Gebäude, in dem ein Brockenhaus mit Verkaufs- und Lagerflächen untergebracht war. In dem Gebäude waren zahlreiche Möbel, Einrichtungsgegenstände sowie weitere Waren gelagert, berichtet Kälin weiter. Aufgrund der Holzbauweise und der hohen Brandlast hätten die Flammen reichlich Nahrung gefunden, wodurch sich das Feuer rasch ausbreiten konnte.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Vor Ort präsentierten sich den Einsatzkräften meterhohe Flammen und dichter Rauch. Bildquelle: SRF. 1 / 8 Legende: Vor Ort präsentierten sich den Einsatzkräften meterhohe Flammen und dichter Rauch. SRF

Bild 2 von 8. Die Ostfeuerwehr Brügg BASSS (Brügg, Aegerten, Studen) rückte mit einem Grossaufgebot aus. Unterstützung erhielt sie durch die benachbarten Feuerwehren Bellmund-Port, LePiMe (Lengnau, Pieterlen, Meinisberg), Orpund-Safern sowie die Berufsfeuerwehr Biel. Bildquelle: SRF. 2 / 8 Legende: Die Ostfeuerwehr Brügg BASSS (Brügg, Aegerten, Studen) rückte mit einem Grossaufgebot aus. Unterstützung erhielt sie durch die benachbarten Feuerwehren Bellmund-Port, LePiMe (Lengnau, Pieterlen, Meinisberg), Orpund-Safern sowie die Berufsfeuerwehr Biel. SRF

Bild 3 von 8. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand von mehreren Seiten gleichzeitig. Bildquelle: SRF. 3 / 8 Legende: Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand von mehreren Seiten gleichzeitig. SRF

Bild 4 von 8. Auch eine Autodrehleiter kam zum Einsatz. Bildquelle: SRF. 4 / 8 Legende: Auch eine Autodrehleiter kam zum Einsatz. SRF

Bild 5 von 8. Besondere Aufmerksamkeit galt der Umgebung der Brandstelle. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Wohngebäude. Zudem steht rund 90 Meter von der Brandliegenschaft entfernt eine Tankstelle. Bildquelle: SRF. 5 / 8 Legende: Besondere Aufmerksamkeit galt der Umgebung der Brandstelle. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Wohngebäude. Zudem steht rund 90 Meter von der Brandliegenschaft entfernt eine Tankstelle. SRF

Bild 6 von 8. Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde ausserdem ein mobiler Grosslüfter eingesetzt. Bildquelle: SRF. 6 / 8 Legende: Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde ausserdem ein mobiler Grosslüfter eingesetzt. SRF

Bild 7 von 8. Auf den Aufnahmen ist ersichtlich, dass das Gebäude durch das Feuer weitgehend zerstört wurde. Bildquelle: SRF. 7 / 8 Legende: Auf den Aufnahmen ist ersichtlich, dass das Gebäude durch das Feuer weitgehend zerstört wurde. SRF

Bild 8 von 8. Auch die allermeisten Gegenstände des Brockenhauses kamen zu Schaden. Bildquelle: SRF. 8 / 8 Legende: Auch die allermeisten Gegenstände des Brockenhauses kamen zu Schaden. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zahlreiche Feuerwehrleute standen unter Atemschutz im Einsatz. «Dabei galt ihr Augenmerk auch der Umgebung der Brandstelle, in deren unmittelbarer Nähe Wohnhäuser und eine Tankstelle stehen. Die Feuerwehr musste deshalb neben der eigentlichen Brandbekämpfung auch verhindern, dass sich Hitze, Funkenflug oder Rauch auf benachbarte Objekte auswirkten», so Kälin.

Die Polizei bezeichnete den Sachschaden in der Medienmitteilung als hoch. Das Gebäude sei vorerst nicht mehr benutzbar. Die Brandursache stehe noch nicht fest. Sie habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen, teilte die Kantonspolizei weiter mit.

Auch der Strassenverkehr war betroffen: Wegen des Brandes war gemäss Viasuisse auf der Autobahn A6 in Richtung Lyss die Ausfahrt Studen auch am Morgen noch gesperrt. Mittlerweile ist hier aber wieder freie Fahrt.