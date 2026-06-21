Eine 16-Jährige, die beim Unwetter am Freitag in Zürich von einem herabfallenden Ast getroffen worden war, ist gestorben.

Das teilt Schutz und Rettung Zürich mit.

Zuvor war die Jugendliche in kritischem Zustand in ein Spital gebracht worden.

Der Vorfall geschah im Kreis 8. Der genaue Unfallhergang und die Todesursache würden durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt, heisst es in einem Schreiben der Stadtpolizei.

Legende: An diversen Orten in der Stadt stürzten Bäume um. Keystone / CLAUDIO THOMA

Mehrere Verletzte

In der Nacht auf Samstag war es in der Schweiz zu zahlreichen Gewittern gekommen. Eines zog gegen 18 Uhr von Urdorf her Richtung Winterthur und hielt sich während rund zwei Stunden über dem Stadtgebiet. Schutz und Rettung Zürich (SRZ) habe zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr rund 270 Einsätze in der Stadt Zürich bewältigt, hiess es damals. Die Sanität rückte zu 50 Einsätzen aus. Insgesamt forderte das Unwetter in Zürich neben der Toten mehrere Verletzte.

Die Einsatzzentrale von SRZ registrierte im selben Zeitraum 730 Feuerwehr- und 130 Sanitätsnotrufe. Total wurden im Kanton Zürich 680 Feuerwehreinsätze disponiert. Besonders betroffen waren neben der Stadt Zürich die Regionen Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach und Meilen.