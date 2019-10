Überraschung in Basel

Die SVP verliert ihren Sitz im Nationalrat an die GLP mit Katja Christ

Sibel Arslan verteidigt ihren Sitz

SP hält ihre zwei Sitze und bleibt stärkste Partei in Basel-Stadt

Auch die LDP wird in den kommenden vier Jahren im Parlament vertreten sein

Sie vertreten Basel-Stadt neu in Bern Bild 1 / 6 Legende: Das beste Resultat macht Beat Jans (SP) mit 21'869 Stimmen. zvg Bild 2 / 6 Legende: Neben dem Ständerat wird Eva Herzog (SP) auch noch in den Nationalrat gewählt - und das mit dem zweitbesten Resultat. Sie holt 18'210 Stimmen. zvg Bild 3 / 6 Legende: Erster Nachrückender: Mustafa Atici macht mit 15'310 zwar nur den dritten Platz bei der SP, wird aber den Sitz von Eva Herzog erben. zvg Bild 4 / 6 Legende: Sibel Arslan (GB) zitterte um ihren Sitz, schafft aber die Wiederwahl mit 13'582 Stimmen klar. zvg, Nils Fisch Bild 5 / 6 Legende: Christoph Eymann (LDP) zieht mit 13'220 in eine weitere Legislatur im Nationalrat. zvg Bild 6 / 6 Legende: Der GLP gelingt mit der Wahl von Katja Christ ein grosser Coup. Dank Listenverbindungen ist sie mit 3816 in den Nationalrat gewählt. zvg

Am meisten Stimmen erhielt der bisherige SP-Nationalrat Beat Jans mit 21‘869 Stimmen, gefolgt von Parteikollegin Eva Herzog mit 18'210. Herzog wurde auch in den Ständerat gewählt, daher wird Mustafa Atici nachrücken, der mit 15'310 Stimmen, das drittbeste Resultat erzielte.

Sibel Arslan vom Grünen Bündnis bleibt Nationalrätin, sie erreichte 13'582 Stimmen. Für die LDP verteidigt Christoph Eymann mit 13'220 den bürgerlichen Sitz. Die grosse Überraschung des Tages gelang den Grünliberalen. Dank geschickter Listenverbindungen holt ihre Kandidatin Katja Christ mit 3'816 den fünften Sitz. Die Basler SVP kommt unter die Räder und verliert ihren Sitz an die GLP.

Abgewählt wurde der Bisherige Sebastian Frehner (SVP): Seine Partei verlor gegenüber den Wahlen vor vier Jahren am deutlichsten: minus fünf Prozentpunkte. Im Verbund mit ihren Nebenlisten und der EDU reichte das nun nicht mehr für den Sitz. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,7 Prozent.

Einschätzung: «SVP verliert nicht überraschend» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: SRF-Redaktorin Marlène Sandrin Einschätzung von SRF-Redaktorin Marlène Sandrin: «Im Kanton Basel-Stadt scheint sich der vorausgesagte Trend des SRG Wahlbarometers nicht nur zu bestätigen. Er wird sogar deutlich übertroffen. Die SVP verliert 5 Prozent, Links-Grün legt um 8 Prozent zu. Links-Grün konnte aus zwei Gründen wohl besser mobilisieren. Erstens bewegt das Thema Klimaschutz viele Menschen. Zweitens war klar, dass die Linken stark dazugewinnen müssen, um ihre Sitze zu halten. Dass die SVP Basel-Stadt verliert, überrascht nicht. Die Partei war wegen partei-internem Streit häufig in den Schlagzeilen, das dürfte Wählerinnen und Wähler abgeschreckt haben.»

Innerhalb der grossen bürgerlichen Listenverbindung wurde der frühere Erziehungsdirektor Eymann als Spitzenkandidat souverän bestätigt - er machte aber überraschend weniger Stimmen als Arslan. Im Stadtkanton sind die Liberaldemokraten nicht mit den Freisinnigen fusioniert.

Diese liberale/Mitte-Listenverbindung holte neben Eymann einen zweiten Sitz, zulasten der SVP. Zugelegt haben LDP und GLP; Anteile verloren haben FDP und CVP. So ging der SVP-Sitz aus wahlarithmetischen Gründen am Ende an die GLP-Vertreterin Christ.