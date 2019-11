Beim ersten Wahlgang am 20. Oktober erhielt Christian Levrat von der SP am meisten Stimmen. Gemäss SRF-Korrespondent Patrick Mülhauser in Freiburg dürfte Christian Levrat seinen Ständeratssitz behalten können. Der Präsident der SP Schweiz lag im ersten Wahlgang in allen sieben Bezirken an der Spitze.

Grafik Wahlen

Johanna Gapany dürfte jedoch Beat Vonlanthen gefährlich werden. Dieser enttäuschte im ersten Wahlgang und lag 13'000 Stimmen hinter Levrat. Falls die 31 Jahre junge Johanna Gapany gewählt würde, wäre sie die erste Frau für den Kanton Freiburg im Ständerat.