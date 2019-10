Der Trend zu «mehr Grün» hatte sich schon bei den Zürcher Kantonsratswahlen im vergangenen Frühling abgezeichnet – und er manifestierte sich bei der heutigen Nationalratswahl. Das Klimathema war in Zürich offenbar mehr als nur ein Hype. Die Grünen und Grünliberalen konnten die Gunst der Stunde nutzen und ihre Wählerinnen und Wähler überdurchschnittlich mobilisieren.

Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind vor allem die Sozialdemokraten. Sie verlieren mehr Wähleranteile als erwartet – obwohl die SP im Wahlkampf stets betont hatte, sie habe schon immer Umweltpolitik betrieben. Offenbar konnte dies einen Teil der bisherigen SP-Wählerschaft nicht mehr überzeugen.

Die Verluste bei der SVP sind zwar kleiner als befürchtet – aber auch bei ihr dürften die Verluste mit dem Klimathema zusammenhängen. So hat die Zürcher SVP auch in den Landgemeinden Wähleranteile verloren. Offenbar ist der SVP-Oppositionskurs in der Klimapolitik bei den Landwirten der SVP-Basis nicht gut angekommen.