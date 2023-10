Der Ansturm auf die 16 Aargauer Nationalratssitze ist gross.

Gemäss SRG-Hochrechnung von GFS Bern könnte die SVP deutlich zulegen.

Die SVP könnte ihr Resultat von 2019 korrigieren und einen zusätzlichen, siebten Sitz ergattern. Die EVP könnte ihren Sitz verlieren.

Noch seien die Zahlen der Hochrechnung aber noch knapp, sagt GFS Bern.

Die SVP könnte gemäss SRG-Hochrechnung von GFS Bern also einen Sitz zulegen. Das zeigt sich aber noch sehr knapp. Der Fehlerbereich der Hochrechnung liegt bei plus minus drei Prozent.

Die grosse Verliererin wäre die Grüne Partei. Sie könnte noch 6.7 Prozent der Stimmen holen, ein Minus von einem Drittel. Die EVP (mit Lilian Studer) würde gar ihren Sitz verlieren. Zwar verlieren auch SP, FDP und Mitte deutlich an Wähleranteilen. Gemäss Hochrechnung hätte das allerdings keine Sitzverschiebungen für diese Parteien zur Folge. Wie entsteht eine Hochrechnung? Box aufklappen Box zuklappen Im Auftrag der SRG erstellt das Forschungsinstitut GFS Bern Hochrechnungen zu den Nationalratswahlen. Im Hochrechnungszentrum in Zürich wird fleissig gerechnet. Urs Bieri, Politikwissenschaftler von GFS, erklärt, wie eine Hochrechnung überhaupt zustande kommt: «Nationale Wahlen sind kantonale Wahlen», sagt Urs Bieri. «Wir schauen deshalb in jedem Kanton die Stimmverteilung an, rechnen das auf die Sitzverteilung um, und rechnen es auf nationaler Ebene zusammen.»

Die angekündigte SRG-Hochrechnung von GFS Bern hatte am Sonntag Verzögerung, weil Resultate aus den Gemeinden fehlten. Es wollten rekordverdächtige 700 Personen für den Aargau in den Nationalrat. Aktuell fehlen immer noch Resultate aus grösseren Gemeinden, Aarau oder Baden zum Beispiel. Ob es wirklich zu Sitzgewinnen und – verlusten kommt, ist demanch noch nicht ganz klar.

Wer holt den SP-Sitz?

Spannend dürfte sein, wer den Sitz der langjährigen Nationalrätin Ruth Humbel (Mitte) übernimmt. Die Gesundheitspolitikerin hat ihren Sitz per Februar 2023 an Andreas Meier abgegeben.

Zittern musste die SP um ihren dritten Sitz. Diesen hatte sie 2019 dank der Listenverbindung mit den damals sehr erfolgreichen Grünen geholt. Zudem tritt mit Yvonne Feri (SP) eine bekannte Nationalrätin nicht mehr an. Holt Simona Brizzi (SP) aus Ennetbaden oder die Fricktalerin Colette Basler (SP) allenfalls ihren Sitz?

Laut Zwischenresultaten (139 von 189 Gemeinden) muss der bisherige FDP-Nationalrat Matthias Samuel Jauslin um seine Wiederwahl zittern. Er dürfte von Grossrat Adrian Schoop überholt werden. Schoop politisiert am rechten Flügel der FDP.

Hoch gesteckte Ziele

Die SVP will den verlorenen siebten Sitz zurückholen. Auch die FDP will zulegen. Sie möchte die SP beim Wähleranteil überholen und käme so auf einen dritten Sitz. Auch Grüne und Grünliberale streben je einen zweiten Sitz an.

Fraglich ist, ob die EVP ihren einzigen Sitz halten kann. Wenn nicht, dann wäre die nationale Parteipräsidentin Lilian Studer abgewählt.