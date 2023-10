Nach Auszählung der brieflichen Stimmen sieht es danach aus, dass die Linke den Sitz abgeben muss, den Basel-Stadt bei diesen Wahlen verliert. Künftig wird Basel in Bern von vier und nicht mehr von fünf Personen im Nationalrat vertreten.

Das linke Bündnis aus SP und Grünen hat nach Auszählung der Briefstimmen etwa drei Prozent verloren.

Welchen linken Sitz trifft es?

Weil die SP Stimmen verlor und das Grüne Bündnis leicht zugelegt hat, sind die SP-Sitze von Sarah Wyss und Mustafa Atici besonders stark gefährdet.

Jetzt kann ich sowieso nichts mehr ändern am Resultat.

Atici, der seit 2019 in Bern politisiert, zeigt kaum Nervosität - trotz angespannter Ausgangslage: «Ich habe im Wahlkampf gemacht, was ich konnte», sagt er. «Jetzt kann ich sowieso nichts mehr ändern am Resultat.»

In früheren Wahlen machte er jeweils mehr Stimmen als Parteikollegin Sarah Wyss. Diese hat dieses Jahr aber einen besonders aktiven Wahlkampf geführt.

Gefährdet ist weiterhin auch der Sitz von Sibel Arslan, obwohl ihr Grünes Bündnis leicht zugelegt hat bei den Briefstimmen. Arslan politisiert seit 2015 in der Grünen Fraktion im Nationalrat in Bern.

Gesichert dürfte der Sitz von Patricia von Falkenstein (LDP) sein. Sie erzielte in der Vergangenheit stets gute Resultate.

Einerseits fühlt es sich gut an. Andereseits bin ich enttäuscht über das Abschneiden der LDP.

Bei den brieflich Stimmenden verlor die LDP zwar 4.5 Prozent. Trotz dieser Verluste bleibt sie die stärkste Kraft innerhalb ihrer Listenverbindung. Von Falkenstein hat denn auch gemischte Gefühle. «Einerseits fühlt es sich gut an», sagt sie mit Blick auf ihren eigenen Sitz. «Andererseits bin ich enttäuscht über das Abschneiden der LDP.»

Legende: Patricia von Falkenstein (LDP) hat gute Chancen auf eine Wiederwahl. Keystone/Alessandro della Valle

Im Rennen ist weiterhin auch GLP-Nationalrätin Katja Christ. Ihr Sitz galt im Vorfeld als stark gefährdet. Die Zwischenresultate in Basel-Stadt sagen der Partei nun aber einen Gewinn von 1.3 Prozent voraus.

Christ ist sich ihrer Wahl aber nicht sicher. «Ich lobe den Tag nicht vor dem Abend», sagt sie. Den zweiten bürgerlichen Sitz könnte auch eine andere Person holen.

