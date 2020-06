Alles was du schon immer über die Kirche wissen wolltest

Sind Kirchenglocken Lärmbelästigung oder Tradition? Wenn ich aus der Kirche austrete, werde ich dann noch auf dem Friedhof bestattet? Und wie viel Geld hat die Kirche eigentlich? Diese und andere Fragen wurden SRF Forward nach der Veröffentlichung ihres letzten Videos zum Thema Kirchenaustritt, Link öffnet in einem neuen Fenster gestellt.

In unserem neuen Video beantworten wir diese und andere Fragen zur Kirche. Wir sprechen mit einem katholischen und einem reformierten Pfarrer über die Haltung ihrer Kirchen zur Sterbehilfe. Wir fragen einen Verfassungsrechtler, ob die Diskriminierung von Frauen in der Kirche legal ist. Und wir finden die Antwort auf die Frage aller Fragen: Warum sieht man eigentlich keine Ameisen in der Kirche?