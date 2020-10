SRF Forward

Gibt es in der Schweiz noch so etwas wie Wildnis? Und können wir diese erleben, ohne sie dabei zu zerstören? Eine Reise durch die Schweiz auf der Suche nach Antworten.

Wissenschaftler haben berechnet, dass rund 17 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz als Wildnis bezeichnet werden können. Dabei wurde untersucht, wie abgelegen, naturbelassen und frei von menschlicher Infrastruktur die unterschiedlichen Regionen in der Schweiz sind. Besonders wild sind dabei die hochalpinen Gebiete. Doch genau dorthin zieht es immer mehr Wanderer und Bergtouristen. Die letzten Wildnisgebiete der Schweiz werden so immer weiter zurückgedrängt. In diesem Video gehen wir deshalb der Frage nach, ob und wie wir Wildnis erleben können, ohne sie dabei zu zerstören.